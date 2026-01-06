Milletvekili Cıngı, 'Pazartesi günü 'gong' sesi Kayseri için çalacak'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Gülsan Gıda ve Meysu’nun halka arz olması hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Cıngı, Güldoğdu ailesini tebrik ederek gong sesinin Kayseri için Pazartesi günü çalacağını vurgulayarak, “Pazartesi günü Borsa İstanbul’da sabah gong sesi Kayserimiz için çalacak. Asra yaklaşan ticari tecrübeleriyle Güldüoğlu ailesinin kurduğu, şehrimizin önde gelen sanayi kuruluşlarından, binlerce insanın istihdamına vesile olan GÜLSAN / MEYSU halka arz oluyor. Yıllarca süren emek ve gayretin, aşılan çok zorlu prosedürel süreçlerin karşılığı olarak, hem marka değerini artıracak hem şirket kalitesini dünyaya duyuracak hem de dolaylı yollardan şehrimize ekstra finans sağlayacak bu arz işleminden dolayı Güldüoğlu ailesini tebrik ediyorum. Bu tebrik vesilesiyle yaptığımız ziyarette çok değerli abimiz Bekir Güldüoğlu, kıymetli kardeşlerim Orhan Güldüoğlu ve Mustafa Güldüoğlu ile gelinen bu noktada elde edilen başarıyı ve halka arz sürecinin getirilerini konuştuk. Yıllardır Kayserimize, bölgemize ve ülkemize hizmet eden memleket aşığı bu değerli aile ve yatırımlarıyla iftihar ediyoruz. Allah sağlık ve afiyetle nice yıllar varlıklarını daim eylesin. Yoğun ihracatlarıyla dünyanın her tarafına Türk markasını sunan ve bu vesileyle vatanına karşı borcunu ödeyen bu insanlara bayrak rozetinden daha uygun bir hediye aklımıza gelmedi. Yolları bahtları açık olsun. Allah böyle faydalı işletme ve markalarımızın sayısını artırsın” ifadelerini kullandı.