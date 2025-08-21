Milletvekili Cıngı, Sivas ve Ulaş'ta Vatandaşlarla Buluştu

Cıngı, Sivas'taki programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, diğer milletvekilleri ve il teşkilatıyla birlikte basın toplantısı yaparak başladı. Ardından Ulaş ilçesine geçerek, ilçe teşkilatını ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Cıngı, Ulaş’taki teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı ve partililerin beklentilerini dinledi.

Programın ilerleyen bölümünde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Cıngı, iş yerlerine tek tek girerek vatandaşlarla samimi sohbetler yaptı. İlçenin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek not alan Cıngı, sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Cıngı, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, “Bizim en büyük gücümüz milletimizdir. Kayseri’de olduğu gibi, Türkiye’nin dört bir yanında esnafımızın, çiftçimizin, gençlerimizin ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte omuz omuza inşa edeceğiz.” dedi.

Bu buluşmalar, AK Parti’nin vatandaşlarla olan bağlarını güçlendirmeyi ve toplumun çeşitli kesimlerinin taleplerini daha iyi anlamayı amaçlıyor.