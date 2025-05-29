Milletvekili Cıngı, TBMM'de Kayseri'nin tarihi ve kültürel gücünü anlattı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de “Müzeler Haftası ve Kayseri Müzeciliği” konulu bir basın toplantısı düzenleyerek, müzelerin kültürel mirasın korunmasındaki önemi ve Kayseri’nin zengin müzecilik geçmişi hakkında açıklamalarda bulundu. Milletvekili Cıngı: “Müzeler, bir milletin tarihini, kimliğini ve manevi köklerini koruyup gelecek nesillere aktaran en önemli kurumlardır. Sergilenen her eser, gençlerimize vatan sevgisini ve tarihsel bir sorumluluk duygusunu fısıldar” ifadelerini kullandı.



Milletvekili Cıngı müzelerin toplumsal gelişimdeki ve kültürel belleği yaşatmadaki rolüne dikkat çekerek, Türkiye’deki müzecilik faaliyetlerinin tarihsel gelişimine de değindi. Kayseri’nin sahip olduğu tarihî ve kültürel mirasla yalnızca Anadolu’nun değil, tüm insanlık tarihinin önemli bir parçası olduğunu belirten Milletvekili Cıngı, Kayseri’nin yalnızca sanayi ve ticarette değil, aynı zamanda tarih, kültür ve bilim alanlarında da öne çıkan bir şehir olduğunu belirterek, şehrin zengin müzecilik mirasını şu örneklerle anlattı: “Kayseri Arkeoloji Müzesi, köklü geçmişi ve modern mimarisiyle Kayseri’nin ilk müzesi olarak zengin eser koleksiyonu bünyesinde barındırıyor, Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, dünyanın ilk tıp fakültelerinden biri ve müzikle tedavi metodlarının uygulandığı merkez olma özelliği taşıyor, Kültepe-Kaniş Örenyeri, 24 bin çivi yazılı tabletle Anadolu’nun yazılı tarihini başlatan önemli bir alan olarak dikkat çekiyor, Kültepe Tablet Müzesi, tamamlandığında Türkiye’nin en özgün müzeleri arasında yer alacak, Atatürk Evi Müzesi, Gazi Mustafa Kemal’i ağırlamış, Cumhuriyet tarihine tanıklık eden anlamlı bir yapı, Güpgüpoğlu Konağı Etnografya Müzesi, geleneksel Kayseri yaşamını yansıtan değerli bir yapı, Soğanlı Vadisi ve Erdemli Vadisi, Kapadokya’nın güney ucundaki tarihi ve doğal miraslarıyla öne çıkıyor, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Kurtuluş Savaşı’na katılan şehit öğrencilerin anısını yaşatıyor, Veli Altınkaya Basın Müzesi, yerel basın tarihine ışık tutuyor, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Anadolu’daki Ahilik kültürünü yaşatıyor, Koramaz Vadisi Müzesi, UNESCO listesinde yer alan bölgenin tarihî ve kültürel hikâyesini ziyaretçilere sunuyor, İncesu Mozaik Müzesi, MS 339 yılına tarihlenen büyük bir malikâne ile mozaik sanatını bir araya getiriyor, Keykubadiye Sarayı, Selçuklu mimarisinin önemli yapılarından biri olarak kazı çalışmalarının ardından turizme kazandırılmayı bekliyor.”

Konuşmasında ayrıca Türkiye’nin kültürel varlıklarını yurt dışından geri getirme konusundaki başarılarına da değinen CINGI, bu alanda Dışişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlıklarının yürüttüğü diplomatik ve hukuki çalışmalarla binlerce eserin ülkeye kazandırıldığını vurguladı.

Toplantıyı tüm vatandaşları müzeleri daha yakından tanımaya ve Kayseri’nin kültürel mirasını yerinde keşfetmeye davet ederek tamamlayan Milletvekili Cıngı, “İster sanat ve tarih tutkunu olun, ister geçmişe meraklı bir yolcu; Kayseri’de sizi bekleyen müzelerimiz, hem görsel bir şölen hem de kültürel bir uyanış sunmaktadır” ifadelerini kullandı.