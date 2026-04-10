Milletvekili Cıngı, 'Türk dünyasının tarihteki en büyük mimarı: Mimar Sinan'

Mimar Sinan’ı anma etkinlikleri kapsamında ‘Kubbede Saklı Tınılar’ isimli konser programı ve ‘Mimar Sinan Kıyafetleri Defilesi’ programı gerçekleştirildi. Programa; AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri İl Tarım Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Gerçekleşen program sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Sadece şehrimizin değil, Türk dünyasının tarihteki en büyük mimarı Mimar Sinan. Onu hem şehrimizde hem de doğup büyüdüğü yer olan Ağırnas’ta anmak her yıl çok kuvvetli bir gelenek haline geldi. Bugün de Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarımız ve sezendelerimiz güzel bir kulak ziyafeti verdiler. Akabinde de Olgunlaşma Enstitümüz’ün Mimar Sinan’dan esinlendiği çok harika tasarımları görme fırsatı elde ettik. Allah nice Sinanlar yetiştireceğimiz günler görmeyi nasip etsin inşallah” açıklamalarında bulundu.

‘Mimar Sinan Kıyafetleri Defilesi’ programına katılan Tarih Öğretmeni Nurcan Bayram da, Selimiye Cami’nin camının üzerindeki desenlerden oluşan bir elbise giymenin heyecan verici olduğunu dile getirerek, “Üzerimde Selimiye Cami’nin camının üzerindeki desenler mevcut. Bunun ağarlığı ile çok heyecan verici. Bugün de Mimar Sinan’ı vefatının 438’inci yıldönümünde anmış olduk” ifadelerini kullandı.