Milletvekili Cıngı, 'Türkiye'deki en ucuz kayak merkezi Erciyes'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Gündem Turizm programına konuk olarak moderatör Mehmet Doğan’ın sorularını yanıtladı.

Erciyes Kayak Merkezi ile şehir merkezindeki fiyatların hemen hemen aynı olduğunu, Türkiye’deki en ucuz kayak merkezinin Erciyes Kayak Merkezi olduğunu ve Erciyes’e gelen kitlenin yüzde 80’inin orta ve aşağı gelir seviyesinde olduğunu vurgulayan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Kayak bir futbol değil. Yani bir tane top alırsınız, iki tane de taşı koyar kale yaparsınız, orada futbol oynarsınız. Yani her şeyin bir bedeli var. Yüzmenin de bir bedeli var, atletizmin de bir bedeli var. Abartmanın bir manası yok. Erciyes'te şehirdeki fiyatlarla hemen hemen dağdaki fiyatlar aynı. Büyükşehir Belediyemizin de hepsi birbirinden kaliteli tesisi var, bir sürü de işletmemiz var. Şehirde çay kaç liraysa dağda da aynı. Ama 'ben gideyim lüks bir otelde, lüks bir masada yemek yiyeyim' diyorsanız bunun bedelini ödeyeceksiniz. Şehirde 10 liraysa dağda 50 lira oluyordu. Ama öyle bir şey yok artık. Şehrin bütün hakim güçleri Erciyes'i kontrol ediyorlar. İl Sağlık Müdürlüğümüz burada, Tarım Orman Müdürlüğümüz burada kontrollerini yapıyor. Buradaki sucuk ekmek şehirde kaç liraysa burada da o fiyat, çay kaç liraysa burada da o fiyat. Dolayısıyla Erciyes'te pahalı diye bir şey yok. Ama bir bedel var mı? İllaki var. Buraya milyonlarca euroluk yatırım yapılmış. Siz teleferiğe bedava binmeyi istemeyin; belediye otobüsü gibi. Bu devlet tarafından kontrol ediliyor. Teleferik fiyatı 10 liraysa bu 9.99 olmaz. 10 liradır çünkü devletin belirlemiş olduğu bir bedel bu. Türkiye'de de en ucuz kayak bedeli Erciyes'te, en ucuz kayak merkezi yine bilet açısından Erciyes. Dolayısıyla ben buranın 'ora pahalı, oraya kimse gidemiyor' imajına katılmıyorum. Hafta sonu geldiğiniz zaman zaten buradaki kitlenin belki de yüzde 80'i orta ve aşağı gelir seviyesine aittir. Çünkü diğerleri kayak yapıyor. O yüzden Erciyes'e gönül ferahlığıyla gelebilirsiniz” şeklinde konuştu.