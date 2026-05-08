Milletvekili Cıngı, 'Türkiye'nin değerlerini dünyaya pazarlayamıyoruz'

Teknoalgokrat Oluşum Fikir Ajansı (TOFA), ‘TOFA Gelişim Zirvesi 26’ başladı.

Programda konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye’nin girişimcilik, gelişim, pazarlama ve marketing konularında sıkıntı yaşadığını belirterek, “Ülkemizin en önemli problemlerinden bir tanesi girişimcilik, gelişim, bunun içerisinde pazarlama ve marketing dedikleri içerisine alan kamuoyunu oluşturma, iletişim. Hepsini değerlendirdiğimizde bir bütün olarak bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Türkiye hakikaten tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olmuş, çok değerli tarihi ve kültürel yapıya sahip bir ülke. Ama biz hala o değerlerimizi dünyaya açamıyoruz, tabiri caizse pazarlayamıyoruz. Kayseri örneğine geldiğimiz zaman evet Kayseri’de şu anda 6 bin yıllık tarihi değere sahip. Kültepe Kaniş’te kazılar devam ediyor. Bazı bilim insanları bu kazılar bittiği zaman şehrin tarihi 10 bin yıla gidecek diyor ama biz bunu pazarlayamıyoruz. Kayseri’nin mantısını, pastırmasını, sucuğunu dünya insanına pazarlayamıyoruz. Dünyanın en iyi otelleri Türkiye’de ama dünyada zincir marka haline gelmiş bir otelimiz yok. Türkçe’nin en meşhur ifadeleri, kelimeleri kebap, döner ama bizim bir dünya markası olmuş döner restoranlarımız yok, kebapçımız yok. Bu işler sadece hamasetle olmuyor. Eğer biz değerlerimizi, toprağın altındakileri veya soyut olarak toplumda bulunan unsurlarımızı doğru bir pazarlama ve gelişim stratejisiyle, bir proje yürütme mantığı içerisinde ki bu çok önemli. Girdileri, çıktıları olan, ihtiyaçların nereden tedarik edildiği ve Türkiye tabiriyle attığınızın taşın ürküttüğünüz kurbağa değeceği netice alacağınız şeylerden bahsediyorum. Buralarda eksikliğimiz var, buralarda inşallah sizin gibi teknolojiyi, dünyadaki değişimi takip eden gençlerimiz başaracaklar” dedi.