Milletvekili Cıngı, 'Yeşilay sadece bir dernek değil değerler hareketidir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, TBMM’de söz alarak Uyuşturucu ile Mücadele ve Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Modeli konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Yeşilay’ın gençliği korumak maksadıyla kurulduğunu ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Uyuşturucu kullanımı, dünya genelinde her geçen yıl artıyor ve artık yalnızca bir sağlık meselesi değil, aynı zamanda toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve güvenlik açısından tehdit eden çok boyutlu bir sorun haline gelmiştir. Bu tehdit, sadece bireyi değil, ailesini, çevresini ve toplumu da etkileyebilmektedir. Uyuşturucuya yönelimin arkasında çoğu zaman yalnızlık, değersizlik, sevilmeme gibi derin psikolojik boşluklar yatmaktadır. Bu sebeple, mücadele sadece maddi önlemlerle değil, aynı zamanda manevi destek, aidiyet duygusu ve anlam arayışı ile de yürütülmelidir. Gerçek iyileşme, kişinin sevildiğini, değerli olduğunu ve yeniden başlayabileceğini hissetmesiyle mümkün olabilir. Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri kadar eğitim, sosyal hizmet ve manevi rehberlik de birlikte çalışmalıdır. Yeşilay, bu alandaki en güçlü yapılardan biri olarak devreye girmektedir. 105 yıl önce, gençliği korumak amacıyla kurulan Yeşilay, bugün Türkiye'nin 81 ilinde 120 şubesiyle, 146 bin gönüllüsü ve 65 ülkedeki teşkilatlarıyla sadece bir dernek değil, aynı zamanda bir değerler hareketi haline gelmiştir” şeklinde konuştu.

‘YEŞİLAY GEÇEN YIL 1 MİLYON 48 BİN ÇAĞRI ALDI’

Yeşilay’ın başarılarından söz eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Yeşilay, sadece bağımlılıkla savaşmakla kalmayıp, aynı zamanda hayatı yeniden inşa etmektedir. Alkol, madde, tütün, kumar ve son yıllarda teknoloji bağımlılığı gibi 5 temel bağımlılık alanında, bilimsel temelli, sosyal destekli ve kültürel hassasiyet içeren bütüncül modeller geliştirmektedir. Geçen yıl sadece 1 milyon 48 bin çağrı alarak, 115 danışma hattı üzerinden vatandaşlara ulaşmış, 81 binden fazla kişiye ücretsiz, gizlilik esaslı ferdi danışmanlık sunmuştur. Ayrıca 155 bin kişiye sosyal destek sağlamıştır. Bu çalışmaları, şehir merkezleri dışında köylerde, okullarda, kırsalda, cezaevlerinde, liselerde ve üniversitelerde de gerçekleştirmiştir.Kayseri Yeşil Rehabilitasyon Merkezi, Yeşilay’ın önemli projelerinden biridir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in liderliğinde başlatılan bu proje, Kayseri'deki hayırsever iş insanları tarafından yaptırılmış ve 5 Mart 2025 tarihinde Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Kayseri'nin hayırsever iş insanları ve Yeşilay'ın işbirliğiyle hayata geçirilen bu merkez, yalnızca Kayseri için değil, tüm Türkiye için bir model olmuştur. Merkezi fiziki donanımıyla örnek teşkil etmektedir; 9200 metrekare kapalı, 8000 metrekare açık alana sahip olup, 6 görüşme odası, 2 grup terapi salonu, 4.5 hanelik otel yerleri, gastronomi, bilgisayar, tekstil, berberlik gibi mesleki eğitim verilen branşlar bulunmaktadır. Bağımlılıktan kurtulan fertlere yeni bir hayat inşa etme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, burası yalnızca bir tedavi alanı değil, aynı zamanda bir yeniden başlama merkezidir. 40 yatak kapasitesine sahip merkez, bağımlılıktan kurtulma iradesi gösteren kadın ve erkekleri 6 ay süresince yatılı olarak misafir etmektedir. Onlara psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, eğitmen ve hemşirelerden oluşan 50 kişilik uzman kadrosuyla hizmet verilmektedir” ifadelerinde bulundu.