Milletvekili Çopuroğlu, “255 Milyon TL’lik yeni yatırım ve 108 Milyon TL hibe ile Kayseri üretimde gücünü pekiştiriyor”

Geçtiğimiz günlerde TKDK’nın hayvancılık yatırımlarında en fazla destek alan il olarak Türkiye birincisi olan Kayseri’nin, şimdi de tarımsal ürünlerin işlenmesi alanında destek almaya hak kazanan beş yeni projeyle üretim altyapısını güçlendirdiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, toplam 255 milyon TL yatırım ve 108 milyon TL hibe desteğinin şehrin ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Desteklenecek projeler kapsamında Yeşilhisar’da iki meyve-sebze işleme ve paketleme tesisi, Develi’de bir süt toplama merkezi, İncesu’da bir et parçalama tesisi ve Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi’nde bir süt ve süt ürünleri işleme tesisi kurulacak.

Milletvekili Çopuroğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’miz üreten, yatırım çeken ve büyüyen bir şehir olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hayvancılık yatırımlarında elde ettiğimiz Türkiye birinciliğinin ardından bugün de işleme sektöründe önemli yatırımları şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yaklaşık 255 milyon liralık yatırım ve 108 milyon liralık hibe desteğiyle hayata geçirilecek bu projeler, üreticimize, yatırımcımıza ve şehrimizin ekonomisine uzun yıllar değer katacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde üretimi ve yatırımı önceleyen kalkınma anlayışının Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kayseri’de de güçlü sonuçlar verdiğini belirten Milletvekili Çopuroğlu, tarım ve gıda sanayisinde gerçekleştirilen her yatırımın aynı zamanda istihdama, ihracata ve bölgesel kalkınmaya katkı sunduğunu ifade etti.