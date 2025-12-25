Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu

  • Haberler
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) tarafından 270 milyon TL değerinde 11 proje ile ilgili sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) tarafından 270 milyon TL değerinde 11 proje için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milletvekili Çopuroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) tarafından; 4 adet besi çiftliği, 2 adet süt üretim çiftliği, 2 adet süt işleme tesisi, 1 adet süt toplama merkezi, 1 adet su ürünleri işleme tesisi ve 1 adet bakliyat paketleme tesisi olmak üzere toplam 11 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerin tamamlanmasıyla Kayseri'mize yaklaşık 270 milyon TL yatırım kazandırılacak olup, verilecek hibe tutarı yaklaşık 160 milyon TL olacaktır. Sözleşmesi imzalanan bu projelere, 2025 yılı içerisinde yaklaşık 99,5 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla birlikte, 2026 yılı içerisinde yaklaşık 60 milyon TL daha hibe ödemesi yapılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verdi.

