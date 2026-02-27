Milletvekili Çopuroğlu: '28 Şubat Millet İradesine Kurulmuş Tuzaktır'
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ı millet iradesine karşı kurulmuş vesayetçi bir müdahale olarak nitelendirdi.
Çopuroğlu, sürecin seçilmiş iradeyi baskı altına almayı hedeflediğini ve hukuk dışı uygulamalarla demokraside derin yaralar açtığını ifade etti. Türkiye'nin bu karanlık dönemlerden ders çıkardığını vurgulayan Çopuroğlu, milli iradeyi esas alan güçlü demokratik zeminin kararlılıkla inşa edildiğini belirtti.
Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reformlarla vesayet odaklarının tasfiye edildiğini ve özgürlükler alanında önemli adımlar atıldığını kaydeden Çopuroğlu, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur" diyerek demokrasi dışı tüm müdahaleleri kınadıklarını ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.