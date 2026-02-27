  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Çopuroğlu: '28 Şubat Millet İradesine Kurulmuş Tuzaktır'

Milletvekili Çopuroğlu: '28 Şubat Millet İradesine Kurulmuş Tuzaktır'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 28 Şubat sürecinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ı millet iradesine karşı kurulmuş vesayetçi bir müdahale olarak nitelendirdi.

Milletvekili Çopuroğlu: '28 Şubat Millet İradesine Kurulmuş Tuzaktır'

Çopuroğlu, sürecin seçilmiş iradeyi baskı altına almayı hedeflediğini ve hukuk dışı uygulamalarla demokraside derin yaralar açtığını ifade etti. Türkiye'nin bu karanlık dönemlerden ders çıkardığını vurgulayan Çopuroğlu, milli iradeyi esas alan güçlü demokratik zeminin kararlılıkla inşa edildiğini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen reformlarla vesayet odaklarının tasfiye edildiğini ve özgürlükler alanında önemli adımlar atıldığını kaydeden Çopuroğlu, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur" diyerek demokrasi dışı tüm müdahaleleri kınadıklarını ve milli iradeye sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de 54 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
Kayseri'de 54 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
Çolakbayrakdar Çifti, Özsoy Ailesinin İftar Sofrasına Misafir Oldu
Çolakbayrakdar Çifti, Özsoy Ailesinin İftar Sofrasına Misafir Oldu
Başkan Yalçın'dan Meclis Üyelerine İcraat Sunumu
Başkan Yalçın'dan Meclis Üyelerine İcraat Sunumu
PFDK'dan Kayserispor'a bilet bloke ve Açıkalın'la Ersoy'a Para Cezası
PFDK’dan Kayserispor’a bilet bloke ve Açıkalın'la Ersoy'a Para Cezası
Kayseri-Malatya yolu tır ve çekici hariç, Pınarbaşı - Göksun yolu tüm araç trafiğine açıldı
Kayseri-Malatya yolu tır ve çekici hariç, Pınarbaşı - Göksun yolu tüm araç trafiğine açıldı
2025'te Kayseri'de 14 bin daireye yapı belgesi verildi
2025’te Kayseri’de 14 bin daireye yapı belgesi verildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!