  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Çopuroğlu, 79 Yıllık Kayseri Yardım Derneği'ni Ziyaret Etti

Milletvekili Çopuroğlu, 79 Yıllık Kayseri Yardım Derneği'ni Ziyaret Etti

Kayserililerin her zaman yanında olduklarının altını çizen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu 'Nerede Kayserili varsa biz oradayız. Şimdi de 1947 yılında kurulan KİYAD'dayız' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu, 79 Yıllık Kayseri Yardım Derneği'ni Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri İli Yardım Derneği(KİYAD) Yönetimi ile bir araya geldi. Kayseri İli Yardım Derneği Genel Başkanı Eyüp Bülent Göncü ile görüşen Milletvekili Çopuroğlu, çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Her zaman Kayserililerin yanında olduklarını vurgulayan Milletvekili Çopuroğlu; ”Nerede Kayserili varsa biz oradayız. Şimdi de 1947 yılında kurulan KİYAD’dayız” ifadelerini kullandı.

KİYAD NEDİR?
Kısa adı KİYAD olan Kayseri İli Yardım Derneği toplumsal bağları, yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek, kamu yararına işbirliği ve mutabakat ortamını geliştirmek, demokrasinin olgunlaşması ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla  1947 yılında kuruldu.

Kayseri İli Yardım Derneği, Bakanlar Kurulu’nun 1955 yılında aldığı kararla “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü kazandı. Bu doğrultuda, yardım faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam eden dernek,  gençlerin daha iyi ekonomik koşullarda eğitim alabilmesi için şubeleriyle birlikte yüzlerce üniversite öğrencisine karşılıksız burs desteği sağlıyor. 2004 yılında kurulan Kayseri İli Yardım Derneği Türk Müziği Topluluğu ise müziğe gönül veren üyelerin katılımıyla çalışmalarını sürdürürken geniş katılımlı konserler düzenleniyor.
Kayseri İli Yardım Derneği Genel Başkanlığı görevini 2021 yılından beri Eyüp Bülent Göncü üstleniyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hayırseverler Şehri Kayseri'de Yeni Bir Kur'an Kursu Daha Yükseliyor
Hayırseverler Şehri Kayseri'de Yeni Bir Kur’an Kursu Daha Yükseliyor
'Gönlümüzü Ortaya Koyduk'
“Gönlümüzü Ortaya Koyduk”
Milletvekili Özdemir Meclis'te Kayseri'yi Anlattı
Milletvekili Özdemir Meclis'te Kayseri'yi Anlattı
Melikgazi'den 30 Tırlık Yardım Malzemesi Gazze için Yola Çıktı
Melikgazi'den 30 Tırlık Yardım Malzemesi Gazze için Yola Çıktı
Spor A.Ş.'den özel çocuklara anlamlı etkinlik
Spor A.Ş.'den özel çocuklara anlamlı etkinlik
Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor
Yahyalı'nın Su Altyapısı Güçlendiriliyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!