Milletvekili Çopuroğlu, 'Atıl binayla ilgili talebimiz neticelendi'

Kayseri Adliyesi'ne ek bina yapılmak üzere tahsis edilen atıl binanın devir teslim töreni sonrası konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'Bina aslen Kızılay Kayseri Şubesi için yapılıyordu fakat Kayseri Adliyesi'nin ihtiyaçları nedeniyle bir yıl öncesinde bakanlığımız ile görüşmüştük ve netice aldığımızı da görebiliyoruz' dedi.

Kayseri’de bir süredir atıl durumda bulunan binanın, Adalet Bakanlığı’na ek bina yapılmak üzere tahsis edilmesi için devir teslim töreni düzenlendi. Kızılay Derneği’ne ait olan bina, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ardından Adalet Bakanlığı’na teslim edildi. İnşaat halinde ve yüzde 32’si biten binaya, Adliye binasında bulunan Hukuk Mahkemeleri taşınacak.

Tören sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz’ın Kayseri Adliyesi’nin merkezi konumda olması ve gerekli ihtiyaçları karşılayamaması sebebiyle taleplerini ilettiğini belirterek “Bina aslen Kızılay Kayseri Şubesi için yapılıyordu fakat Kayseri Adliyesi’nin ihtiyaçları nedeniyle bir yıl öncesinde bakanlığımız ile görüşmüştük ve netice aldığımızı da görebiliyoruz. Farklı bir proje başlatılması halinde hem bina atıl kalacaktı hem de süreç uzayacaktı. Kızılayımıza ise farklı bir yerden alan ayrılacak ve burası adliyemize kazandırılacak” diye konuştu.

