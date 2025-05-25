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- Milletvekili Çopuroğlu: 'Bakan Işıkhan, ilettiğimiz taleplerin müjdesini Kayseri'de verdi'
Milletvekili Çopuroğlu: 'Bakan Işıkhan, ilettiğimiz taleplerin müjdesini Kayseri'de verdi'
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu: 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilettiğimiz taleplerin müjdesini bugün Kayseri'de vermek istedi. Talebimiz doğrultusunda 2 bin 500 kişi, İşyeri Uyum Projesi kapsamında Kayseri'ye kazandırılmış oldu' dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmelerin ardından, Bakan Işıkhan’ın müjdeyi vererek 2 bin 500 kişinin İşyeri Uyum Projesi kapsamında Kayseri’ye kazandırılacağını söyledi. Vekil Çopuroğlu: “Kayseri için bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; 29 Nisan 2025 tarihinde Bakanımız Vedat Işıkhan’ı İşyeri Uyum Projesi ile ilgili ziyaret ettik. Taleplerimizi ilettik. Bakan Işıkhan, ilettiğimiz taleplerin müjdesini bugün Kayseri’de vermek istedi. O günkü müracaatımız karşılık buldu. Bugün 2 bin 500 kişi, İşyeri Uyum Projesi kapsamında Kayseri’ye kazandırılmış oldu. Nice başarılı günlerde beraber olmayı murat ediyorum” ifadelerini kullandı.