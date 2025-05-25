Milletvekili Çopuroğlu: “Bakan Işıkhan, ilettiğimiz taleplerin müjdesini Kayseri'de verdi”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmelerin ardından, Bakan Işıkhan’ın müjdeyi vererek 2 bin 500 kişinin İşyeri Uyum Projesi kapsamında Kayseri’ye kazandırılacağını söyledi. Vekil Çopuroğlu: “Kayseri için bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; 29 Nisan 2025 tarihinde Bakanımız Vedat Işıkhan’ı İşyeri Uyum Projesi ile ilgili ziyaret ettik. Taleplerimizi ilettik. Bakan Işıkhan, ilettiğimiz taleplerin müjdesini bugün Kayseri’de vermek istedi. O günkü müracaatımız karşılık buldu. Bugün 2 bin 500 kişi, İşyeri Uyum Projesi kapsamında Kayseri’ye kazandırılmış oldu. Nice başarılı günlerde beraber olmayı murat ediyorum” ifadelerini kullandı.