Milletvekili Çopuroğlu, ”Bizim yerimiz birincilik olmalı”



AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Hep şöyle anlatılırdı hatırlar mısınız? Kayseri yeteri kadar destek almıyor, Kayseri devlet imkanlarından hiçbirinden destek alamıyor diyorlardı. Geçen hafta 29 proje ile en fazla projesi onaylanan il oldu. Bu ilk mi, hayır. 2 ay öncede ne paylaştık. KOSGEB desteklerinde Türkiye dördüncüsü olduk. Yaklaşık 900 küsür milyon TL destek aldık. Yeter mi, yetmez. Bizim yerimiz birincilik olmalı” dedi.

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İncesu Su Sporları Merkezi’nin açılışında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Çopuroğlu, Kayseri’deki yatırım ve projelerle ilgili olarak “Şimdi Bünyan’da spora verilen Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bakanlıklarımızın ciddi anlamda gayretleri var. Biz de burada şehrimize düşen payı almak istiyoruz. En son aldığımız pay Bünyan’da 500 kişilik bir stadyumla ilgili ödenek aldık. Önemli bir ödenek tabi ki, bundan sonraki süreçte devamı da gelecek, yenilerini de almaya gayret edeceğiz. Biraz önce bahsettiğiniz paylaşımla alakalı 29 proje ile en yüksek yatırım alan ilden bahsettiniz. Hep şöyle anlatılırdı hatırlar mısınız? Kayseri yeteri kadar destek almıyor, Kayseri devlet imkanlarından hiçbirinden destek alamıyor diyorlardı. Geçen hafta 29 proje ile en fazla projesi onaylanan il oldu. Bu ilk mi, hayır. 2 ay öncede ne paylaştık. KOSGEB desteklerinde Türkiye dördüncüsü olduk. Yaklaşık 900 küsür milyon TL destek aldık. Yeter mi, yetmez. Bizim yerimiz birincilik olmalı. Bunun için uğraşıyoruz. İnşallah hep beraber yeni yeni müjdelere sizin huzurunuzda ve aracılığınızla duyurmak istiyoruz. Türkiye içerisinde dördüncü olmak. Önümüzdekiler kimler, İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler. Bunların hemen arkasından geliyor olmak muhteşem bir iş. Tabi ki spora ve sporcuya verilen desteği de Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yapıldığı için bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Kayseri’de neye ihtiyaç varsa biz hem buradayız hem de Ankara’dayız. Yani Kayseri’nin her yerindeyiz” şeklinde konuştu.