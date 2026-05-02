Milletvekili Çopuroğlu, 'Bizler, geçmişine sahip çıkan bir anlayışın temsilcileriyiz'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve Şaban Çopuroğlu, Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi’nde Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ve teşkilat mensuplarıyla birlikte, teşkilatın en yaşlı isimleriyle bir araya geldi. Gençlerin dinamizminin ve büyüklerin tecrübelerinin Türkiye’nin geleceğine yön veren bir irade olduğunu belirten Milletvekili Çopuroğlu, “Bugün Turan Mahallemizde, davamıza yıllarını vermiş kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hem duasını aldık hem de hasbihal ettik. Teşkilatımızın her bir ferdi, bu büyük yürüyüşün vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle büyüklerimiz, davamızın hafızası ve en güçlü dayanağıdır. Bu kutlu dava; sadakat, vefa ve samimiyet üzerine inşa edilmiştir. Teşkilatlarımızın gücü de buradan gelmektedir. Gençlerimizle dinamizmi, büyüklerimizle tecrübeyi harmanlayan bu yapı, Türkiye’nin geleceğine yön veren en sağlam iradedir. Bizler, geçmişine sahip çıkan, büyüklerine saygı duyan bir anlayışın temsilcileriyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, teşkilat kültürümüzün en önemli unsurlarından biri olan vefanın bir göstergesidir. Büyüklerimizin duaları ve destekleriyle yolumuza daha güçlü devam ediyoruz” açıklamalarında bulundu.