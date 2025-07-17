Milletvekili Çopuroğlu, 'Bu uygulamayla esnafın içindeki çürükleri ayıklıyoruz'

Çopuroğlu, “E-Devlet üzerinden şikayetini bizzat yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? E-Devlet'e girdiğinde şunu yazıyoruz; Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi kısmı yazdığında karşısına çıkan kutucuğa bahsetmek istediği detay neyse onu yazıyor, ürünün fotoğrafını çekiyor, lokasyon bilgisini bildiriyor. Gençler için efektif bir uygulama daha var. Bu nedir? Haksız Fiyat Bildirim Mobil Uygulaması. Bu aplikasyonla da vatandaş ilk etapta, ilk ağızdan şikayetini direkt bakanlığa iletmek suretiyle bu fahiş fiyat uygulaması yapan, esnaflarımızı temsil etmeyen, aradaki çürük elmaların temizlenmesi noktasında büyük bir katkıya destek vermiş oluyor” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, çürük elma olarak tabir edilen esnafların hem vatandaşlara hem de düzgün esnaflara zarar verdiğini belirterek, vatandaşların artık e-Devlet üzerinden doğrudan şikayette bulunabileceğini belirtti. Çopuroğlu, “Türkiye'de 2 Milyon 276 bin esnafın yaklaşık 2 Milyon 500 binden fazla da işletmenin bulunduğu bir ortamda, çoğu düzgün olan esnaflarımızı bir tarafa bırakıyorum. İçindeki çürük elmaların hem esnaflarımıza hem de vatandaşlarımıza büyük zarar verdiği şikayetlerini derleyip, toparlayıp İlgili Bakanlığa ilerlemiştik. Tabii burada vatandaş ne yapabilir, kimin nereye şikayet edebilir, biraz araştırması gerekiyordu. İlgili Bakanlığımızın bu tavsiyemize, teklifimize sıcak bakması ve uyarsız kalmaması neticesinde şu anda isterse E-Devlet üzerinden şikayetini bizzat yapabiliyoruz. Nasıl yapabiliyoruz? E-Devlet'e girdiğinde şunu yazıyoruz; Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi kısmı yazdığında karşısına çıkan kutucuğa bahsetmek istediği detay neyse onu yazıyor, ürünün fotoğrafını çekiyor, lokasyon bilgisini bildiriyor. Gençler için efektif bir uygulama daha var. Bu nedir? Haksız Fiyat Bildirim Mobil Uygulaması. Bu aplikasyonla da vatandaş ilk etapta, ilk ağızdan şikayetini direkt bakanlığa iletmek suretiyle bu fahiş fiyat uygulaması yapan, esnaflarımızı temsil etmeyen, aradaki çürük elmaların temizlenmesi noktasında büyük bir katkıya destek vermiş oluyor. Tabii burada aplikasyon ve uygulama harikulade ama bunu daha güzel yapacak olan vatandaşın katılımı, destek vermesi. Bu uygulamayı ne kadar çok kullanırsak, ne kadar destek verirsek sonucun hem bizim hem de memleketimizin çok daha efektif olacağını düşünüyoruz. Bu uygulamadan sonra artık isteyen herkes müfettiş” diye konuştu.