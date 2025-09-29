Milletvekili Çopuroğlu, 'Bulunduğu coğrafyada çok güçlü olan Türkiye ile karşı karşıya kalmamıza ramak kaldı'

AK Parti Kayseri Milletvekil Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Yol Açık programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Milletvekili Çopuroğlu, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yanlış anlaşılan bazı durumlar oluyor, yayın yasağı konusunda oradaki konuşulanların aktarılması ile alakalı bir yasaktan bahsedemiyoruz. Taraflar dinleniyor; STK’lar, şehit yakınları gibi konuyla alakalı taraflar dinleniyor. 3 ay devam edecek yetişmezse 1 ay ek süre alacaklar. Hemen yanı başımızda Suriye’de gelişmelerle alakalı kafada soru işaretleri var. Suriye’deki bulunan isimleri farklı olan terörle alakalı durumları bize soruyorlar biz de aldığımı bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. İlk günkü vatandaşın kafasında soru işareti bırakan durum yavaş yavaş kendini güvenli bir bölgeye doğru terk ediyor. Çünkü Cumhur ittifakı net duruyor mış gibi yapmıyor. Gidişatta olumsuzluk yok. Önümüzdeki süreçlerde Suriye’deki benzer yapılaşmayla alakalı streslerde ortadan yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladığını görürsek herhalde soru işaretleri yerini huzurlu bir Türkiye’nin ilk temel taşlarına şahitlik edeceklerini kendileri de görecekler. Bulunduğu coğrafyada çok güçlü olan Türkiye ile karşı karşıya kalmamıza ramak kaldı” diye konuştu.