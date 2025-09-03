Milletvekili Çopuroğlu 'Çarşı ve Pazar Günü'nde esnafla buluştu

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Şaban Çopuroğlu, Çarşamba günlerini “Çarşı ve Pazar Günü” olarak nitelendiren esnafla bir araya geldi. Her Salı günü “Sanayici Günü” programıyla iş dünyasıyla düzenli buluşmalar gerçekleştiren Çopuroğlu, şimdi de her Çarşamba “Çarşı ve Pazar Günü” buluşmalarıyla Kayseri’nin ticari ve sosyal hayatına dokunuyor. Bu kapsamda bugünkü durak, Kocasinan sınırları içerisindeki Argıncık Toptancılar Sitesi oldu. Kocasinan İlçe Başkanı, İl Başkan Yardımcısı ve Kocasinan İlçe Yönetimi ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette işletmeler gezildi; varsa talepler, sıkıntılar ve şikayetler dinlendi. Çözüm noktasında ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını ifade eden Milletvekili Çopuroğlu, esnafa söz verdiklerini vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu: “Bugün Selçuk Başkanımın özellikle katkısıyla güzel ve bereketli bir gün yaşadık. Tek tek ziyaret ettiğimiz insanlarda kimisi Kayserili, kimisi şehir dışından gelmişti ama hepsinin müteşebbis ve gayretli olduğunu gördük. Hepsine buradan bereketli ticaretler diliyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde bu pazarın, bu çarşının daha büyük yerlerde, daha güçlü toptancılar halinde oluştuğunu da görmeyi Cenab-ı Allah bize nasip etsin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.