Milletvekili Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düzenlendi. Düzenlenen bu kampa katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Milletvekili Çopuroğlu yaptığı açıklamada Kayseri’nin daha güçlü bir yer alması için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, “Bizim pusulamız Kayseri’nin beklentileri, gücümüz ise hemşehrilerimizin duasıdır. Ankara’da attığımız her adımın, yaptığımız her görüşmenin tek gayesi şehrimize daha fazla değer kazandırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda Kayseri’nin daha güçlü yer alması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.