Milletvekili Çopuroğlu'dan Hastane Ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, saha çalışmaları kapsamında İncesu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sağlık çalışanlarına yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür eden ve tedavi altındaki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık sektörüne verdiği öneme dikkat çekti ve bu kapsamda yapılan çalışmalarla modern, erişilebilik, nitelikli sağlık hizmetlerinin vatandaşa yansıdığını belirtti.