Milletvekili Çopuroğlu: “Deprem bölgesinde bu senenin sonunda herkes evine girecek”

Ankara’daki gündemden söz eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; “Ankara'da özellikle bu günlerde tezkere gündemde. Tezkere ile alakalı bugün oylama yapılacak. Öte yandan 6 Şubat depreminin yıldönümü olması sebebiyle tüm milletvekillerine genel merkezimiz görevlendirme yapıyor. Kimisi Osmaniye kimisinin Malatya'ya kimisi Adıyaman'a. Sadece Cumhur İttifakı milletvekilleri değil muhalefet de mutlaka yönlendirme yapacaktır. Bizim açımızdan baktığımız zaman, kongrenin sonuna geldik. Bütün Türkiye'de 973 ilçenin kongresi hemen hemen bitti. İllerden de çok az bir şey kaldı. Bu hafta sonu da, Yalova ile İstanbul var biz de Yalova koordinatı olmamız sebebi ile Yalova'daki kongreyi iştirak etmek için yarın yola çıkacağız. Orada kongrenin, düzenin sağlanması, yapılan işlerde bir eksiklik olmaması noktasına teşkilat başkanlığı bize görev verdi biz de onu layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin yaptığı çalışmaları takip ettiklerini vurgulayan Milletvekili Çopuroğlu şöyle konuştu: “Özellikle mecliste hemen hemen herkesin üzerinde durduğu konu; bu geçen yasalarla alakalı vatandaşa anlatmak, izah etmek gerektiği ile alakalı. Çünkü geçtiğimiz günlerde çok uzun bir çalışma dönemi oldu. Muhalefet bu konuda bazı kanunlar ile alakalı direnç gösteriyor. Tabi muhalefettir, yapacak. Bununla alakalı biz de grup olarak dik durmaya, meclis kapanmadan o oylamalarda hazır bulunmaya gayret ediyoruz. Gayret ettiğimiz bir şey daha var; ‘Hem Kayseri ölçeğinde hem Türkiye ölçeğinde belediyeler neler yapıyor? Verilen sözleri tutuyorlar mı tutmuyorlar mı? Sayın Cumhurbaşkanımız nerede neye hitap ediyor?’ bunlara özellikle ağırlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzde bir deprem gerçeği var. İstanbul için var. Şimdi gündemimizde olan Yunanistan'ın bir adası var. Bu adayı insanlar terk etmeye başladılar. Tsunami olursa ne olur? bununla alakalı gerçekten önümüzdeki süreçte hem güçlü bir iktidar olması hem de sicil bu konuda çok net olarak ortaya koymuş olduğu bir yapılaşma var. ‘Deprem bölgesinde, depremde yıkılan konutları tek tek teslim edeceğiz’ diyen bir Cumhurbaşkanımız var. O gün yapamazsınız dediler bugün yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söze göre bu senenin sonunda herkes evine girecek. Geriye dönüp baktığımızda belediyelerimizin de sözleri vardı; İstanbul'da kentsel dönüşüm yapılacak, her aileye şu kadar para vereceğiz, emekliye şunu vereceğiz’ demişlerdi. Bunların hayata geçip geçmediğini takip ediyoruz. Zaman zaman da mecliste bize söz veriliyor bu sözler çerçevesinde biz bu benzetme ile, AK Parti'nin yaptığıyla muhalefetin yaptığını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim vazifemiz bu. Bu çerçevede yoğun bir trafik yaşıyoruz. Vatandaşın bize verdiği oyları, sahada gördüklerimizi mecliste anlatmaya ve özellikle sanayicimizin, iş adamımızın şehrimizin gelişmesi için elimizden gelen katkı ve gayreti devam ettirmeye çalışıyoruz. Faydalı olacağımızı tahmin ediyorum.”