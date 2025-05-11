Milletvekili Çopuroğlu, Develi'de hıdırellez şenliklerine katıldı
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Develi Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'ne katıldı.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Develi Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri’ne katıldı. Baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez’in, kültürel bağları güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu vurgulayan Milletvekili Çopuroğlu, “Bu tür etkinlikler, toplumsal dayanışmamızı ve birlik ruhumuzu pekiştiriyor. Develi’de bu coşkuya ortak olmaktan büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.