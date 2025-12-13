  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Çopuroğlu, 'Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel'

Milletvekili Çopuroğlu, 'Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP lideri Özgür Özel'in Kayseri'de yaptığı mitinginde, Kayseri Milletvekilleri'nin sahada olup olmaması hakkında yaptığı konuşmaya ithafen bir mesaj yayımladı. Milletvekili Çopuroğlu, 'Özgür Özel Kayseri'ye geldi, mitingini yaptı. Durup dururken bize çattı. Kayseri Milletvekilleri'nin sahada olup olmadığıyla alakalı yorumlar yapmış. Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu, 'Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ adlı miting yaptı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP lideri Özgür Özel’in Kayseri’de yaptığı mitinginde, Kayseri Milletvekilleri’nin sahada olup olmaması hakkında yaptığı konuşmaya ithafen bir mesaj yayımladı. Milletvekili Çopuroğlu, “Özgür Özel Kayseri’ye geldi, mitingini yaptı. Durup dururken bize çattı. Kayseri Milletvekilleri’nin sahada olup olmadığıyla alakalı yorumlar yapmış. Kendisine bir tavsiyemiz var: Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel. Gaza gelirseniz mahçup olursunuz” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'ndan CHP'nin iddialarına yanıt 'Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor'
AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’ndan CHP'nin iddialarına yanıt; ‘Gerçeği yansıtmıyor ya da ciddi şüpheler barındırıyor’
Özgür Özel CHP İl Binasını açtı 'Buranın tapusu bir tek kişiye kayıtlıdır'
Özgür Özel CHP İl Binasını açtı; ‘Buranın tapusu bir tek kişiye kayıtlıdır’
KumsLife'ta Temel Atıldı: Kayseri'nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor
KumsLife’ta Temel Atıldı: Kayseri’nin Yeni Yaşam Projesi Yükseliyor
CHP'li Özel 'Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük'
CHP’li Özel; “Bu şehirde 35 yıldır seçimleri kazanamadık, Kayseri'ye kızmadık, eksiği, kusuru kendimizde gördük”
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Yasa dışı avcılık yapan şahsa 953 bin lira ceza
Kayseri'de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Kayseri’de sokak hayvanları için sıcak yuva: Kedi Kasabası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!