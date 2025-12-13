Milletvekili Çopuroğlu, 'Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ adlı miting yaptı. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP lideri Özgür Özel’in Kayseri’de yaptığı mitinginde, Kayseri Milletvekilleri’nin sahada olup olmaması hakkında yaptığı konuşmaya ithafen bir mesaj yayımladı. Milletvekili Çopuroğlu, “Özgür Özel Kayseri’ye geldi, mitingini yaptı. Durup dururken bize çattı. Kayseri Milletvekilleri’nin sahada olup olmadığıyla alakalı yorumlar yapmış. Kendisine bir tavsiyemiz var: Gaza gelmeyin Sayın Özgür Özel. Gaza gelirseniz mahçup olursunuz” açıklamalarında bulundu.