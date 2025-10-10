Milletvekili Çopuroğlu, 'Gençlerin tarıma alışabilmesi için 81 ilde okullara bahçe yapılacak'

OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4’üncü ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı’nda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Türkiye’nin 81 ilinde okullarda bahçe kurulacağının müjdesini verdi. Milletvekili Çopuroğlu, bu organizasyonun 2029 yılına kadar devam edeceğini, öğretmenlerin öğrencilere bahçede mahsül yetiştirmeyi anlatacığını, gençlerin elindeki telefonla işi ticarete dökeceklerinin altını çizerek, “Bundan dört gün kadar önce iki bakanlığımız bir araya geldi. Bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığımız, ikincisi de Tarım ve Orman Bakanlığımız. Bir araya gelip bir çatı protokolü imzaladılar. Özeti şu: Gençler tarımı sevmiyor diyorlar ya bununla alakalı önemli bir çalışma var. Birkaç günlük değil, 2029 yılına kadar devam eden büyük bir organizasyon bu. O güne kadar gençlerin tarıma alıştırılabilmesi için 81 ilde, okullara bahçe yapılacak. Kimisi bahçede domates yetiştirir, kimisi çilek yetiştirir, kimisi fasulye yetiştirir, kimisi pırasa yetiştirir. Ama sadece yetiştirip, öyle ürünü bekleyip poşete koymak yok. Ürün başladığından bitene kadar, satışına kadar bir skala tutulacak. Bunları öğretmenler anlatacaklar. Öğretmenler hangi birine yetişecek? İşte orada Tarım Bakanlığımız devreye giriyor. Tarım Bakanlığımız’ın il ve ilçelerdeki müdürlükleri bu konuda eğitim verecekler. Öğrencilerin yetişmesi için bir gayret içerisinde olunacak. Hani hep diyoruz ya ‘Gençlerin elindeki telefonu bir bırak’ diyorlar ya, o telefonu bırakma işini sosyal medyadan ticarete dönüştürmek için gençlere bu konuda, tarımın traktörle yapıldığı gibi teknolojiyle de yapıldığını göstermenin bir formatına evriliyoruz. Bu yarın bir gün belki çok yeni bir olay. Daha basında çok fazla yer almadı ama yarın bir gün her yerde göreceksiniz bunu. Yani tabiri caizse çekirdekten yetişecek çocuklar. Çekirdekten yetişecek derken hakikaten çekirdeği toprağa atacak oradan yetiştirecek. Bir de çocuk kendi çekirdekten yetişecek. Özellikle Yusuf Tekin Bakanımız’a ve İbrahim Yumaklı Bakanımız’a böyle bir organizasyonda bulundukları için ben teşekkür ediyorum. Ufak bir problemimiz var. Su olmayan illerde ne yapacağız onu bilemiyorum. Çünkü Ankara'da su akmıyor. Ankara'ya gidip geldikçe görüyoruz. Biriyle görüştük, ‘Yedi gündür su akmıyor’ diyor. ‘Bulaşık makinasına koyamıyoruz, bulaşığımızı yıkayamıyoruz, işte kişisel bakımımızı yapamıyoruz’ diyorlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Herhalde birkaç yıla kadar Ankara'ya su gelir diye tahmin ediyorum” ifadelerinde bulundu.