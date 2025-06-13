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Milletvekili Çopuroğlu, 'İş dünyamızın taleplerini gündeme taşıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, OSB'de bulunan fabrikaları ziyaret ederek, 'Her zaman şehrimizin üretim gücünü ve iş dünyamızın taleplerini gündeme taşıyoruz' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu, 'İş dünyamızın taleplerini gündeme taşıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yasama çalışmalarının ardından, Kayseri’ye dönerek saha programlarına başladı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren çeşitli fabrikaları ziyaret eden Çopuroğlu, sanayiciler ve çalışanlarla bir araya geldi. Fabrika yöneticilerinden üretim süreçleri ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi alan Milletvekili Çopuroğlu, iş dünyasının talep ve beklentilerini de dinledi.

Ziyaretlerinde sanayicilere AK Parti hükümetinin üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarına ilişkin bilgi veren Çopuroğlu, yerli ve milli üretimin Türkiye’nin kalkınmasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

“EMEK VEREN İNSANLARIMIZLA BİR ARAYA GELMEYE DEVAM EDİYORUZ”
Milletvekili Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Kayseri sanayisi bizim göz bebeğimizdir. Gerek TBMM’de gerekse bakanlıklarla yürüttüğümüz temaslarda her zaman şehrimizin üretim gücünü ve iş dünyamızın taleplerini gündeme taşıyoruz. Bugün de sahada olmaya, emek veren insanlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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