Milletvekili Çopuroğlu 'İstihdam sağlayan her işletmemizin yanındayız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, her hafta gerçekleştirdiği sanayi ziyaretleri kapsamında bu kez çelik kapı sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Çopuroğlu; Sanayicilerimizle her buluşmamızda ortak gündemimiz Kayseri ve sanayimiz oluyor. Üreten, büyüyen ve istihdam sağlayan her işletmemizin yanındayız” İfadelerini kullandı. Öte yandan Çopuroğlu buluşmayı sağlayan MÜSİAD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer’e ve katılım sağlayan sanayicilere teşekkür etti.