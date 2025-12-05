Milletvekili Çopuroğlu: 'Kayseri'den 76 öğrencimizi Gazi Meclisimizde misafir ettik'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın ağabeyi olan ve geçtiğimiz hafta vefat eden Ramazan Büyükkılıç’ın ismini taşıyan okulun öğrencileri ile Abdullah Gül Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencileri TBMM’de misafir etti.

Milletvekili Çopuroğlu’nun daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, toplam 76 öğrenci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi etkinliğe katıldı. TBMM ziyareti sırasında Gazi Meclis’in çalışma düzeni hakkında detaylı bilgi edinen öğrenciler, komisyon ve genel kurul süreçlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ziyaret boyunca öğrencilere bizzat eşlik eden Çopuroğlu, gençlerin devlet işleyişini yerinde görmesinin önemine dikkat çekerek, “Bugün de geleceğimizin teminatı olan 76 öğrenci kardeşimizi gazi meclisimizde ağırladık; bu bilinçle onların ufkunu açacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Programa katılan AGÜ öğrencilerinin, Türkiye’nin saygın üniversitelerinden birinde aldıkları nitelikli eğitimi sahada gözlemle pekiştirme imkânı bulduklarını belirten Çopuroğlu, AGÜ’nün gençlere sunduğu vizyoner akademik ortamın Kayseri için büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Merhum Ramazan Büyükkılıç’ın şehre kazandırdığı hayırseverlik mirasını da değinen Çopuroğlu, “Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu güzel mirası yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur.” açıklamasını yaptı.

Öğrenciler, TBMM ziyaretinin son derece öğretici ve ilham verici olduğunu ifade ederek misafirperverliği dolayısıyla Çopuroğlu’na teşekkür etti. Program kapsamında öğrenciler ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.