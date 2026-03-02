Milletvekili Çopuroğlu: Kayseri 'Diş'te merkez oluyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'Müjdeler üst üste geliyor. Kayseri 'Diş'te merkez oluyor' dedi.
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’nin sağlık alt yapısının güçlendiğini belirtti. Çopuroğlu yaptığı açıklamada, “Müjdeler üst üste geliyor. Kayseri “Diş”te merkez oluyor. Kocasinan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 2026 yılı yatırım programına alındı. CAD/CAM Zirkonyum Diş Kaplama Teknolojisi, Türkiye’de yalnızca üç merkezde uygulanırken; üçüncü merkez olarak Kayseri’de hizmete sunuluyor. Kayseri, sağlık altyapısına yapılan güçlü yatırımlarla bölgesel merkez olma özelliğini koruyor” ifadelerini kullandı.