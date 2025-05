Milletvekili Çopuroğlu 'Kimsenin gazına gelmeyin'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu’nun cezaevindeyken sosyal medya paylaşımında bulunmasına ve boykot çağrılarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Çopuroğlu; “Sayın başkanım değerli milletvekilleri bugün 27 Mayıs. Evet 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü. Vesayetçi ve darbeci zihniyeti kınıyor, demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatih Müftü Zorlu ve Hasan Polatkan’a Allah’tan rahmet diliyoruz. Tabii değerli başkanım anayasamızın 98, içtüzüğümüzün 104 ve 105. madde gereğince CHP’nin grup önerisine AK Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Evelallah şuna bir anlam vermek lazım, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada ‘free İmamoğlu’ yazmanız ne kadar doğru? Hani hep bahsediyoruz ya, burada Türkçe konuşulacak diye. Burada içeriye bir mesaj veriyorsunuz, dışarıya mesaj mı veriyorsunuz? Bu bir, İkincisi, ikinci resimlere bir bakmanızı istiyorum. Şu resmine bakmanı istiyorum. Bu neyin resmi? 21 Şubat 2024’te çekilmiş fotoğraf. Bu herhangi bir şekilde özel çekilmiş fotoğraf değil, herkese açık internetten indirilmiş fotoğraf. Bu afişi, billboardu belediye araçlarıyla indirdiniz. Zabıta olabilir, belediye çalışanı olabilir. Bunlara ufacık bir ses çıkarmadınız. Olur ya bunu yanlışlıkla indirdiniz. Gelelim diğerine. Seçime tam 50 gün kala, 10 Şubat 2024’te Kadıköy Belediyesi’nin muhtemelen kendi aracı, yakın zamanda alınmış gibi gözüküyor. Bunu da topladınız, indirdiniz. Buna bir çift laf ettiniz mi? Etmediniz. İş zabıtaya gelince laf etmezsiniz ama Cumhuriyet Başsavcılığımız devam eden tutuklu sürecinde bu asılan afiş ve pankartlarla alakalı bir karar verince hemen altında, üstünde, sağında, solunda bir şey arıyorsunuz. Hani her şey şeffaf olacaktı? Kameraları bile şeffaf bantla bantlayamadınız. Bantladınız. Sonra sordular ne dediniz? Çorba içerken üzerimize dökülmesin. Siz çorba içerken kameraları bantlıyorsanız yalnız bilmediğiniz bir şey var: Hepsini bantlayamamışsınız. Evet evet, hepsini bantlayamamışsınız. Yani gittiğiniz yerde bant mı yetmedi, başka bir süreç mi gelişti bilmiyorum. Tabii burada siz tabii ki konuşacaksınız, buraya gelip konuşuruz, ifade edersiniz. Niye oradan sataşıyorsunuz? Gelin burada izah edersiniz. Tabii tweet atılması meselesi içeride tweet atan bir kişi Vatandaş ne diyor biliyor musunuz gezdiğimizde? Bu kişi içeride değil mi diyor, nasıl atıyor tweet’i? Tam istediğim cevabı verdiniz. Demek ki önceki tweet’leri kendi atmamış olabilir. Bu nettir. İkincisi, mesela siz hatırlar mısınız sıkışınca taahhütlerde bulunuyordunuz. Her köylüye bir traktör verecektiniz. Kesmedi, bir de üstüne altın verdiniz. Ama hep sanal, netice yok. Dinlenmediğinizden böyle oluyor zaten. Bir dinleseniz konuyu, bir dinleseniz. Evet, geleceğim yere geldim. Boykot dediniz değil mi? Gittiniz, Kayseri’de 2 firmayı boykot ettiniz. Niye boykot ettiniz? Hiçbir siyasi bilmiyor. Kimi, niye boykot ettiğinizi bilmiyorsunuz. Artı genç çocukları sürüyorsunuz. Git falan yerdeki kafeyi boykot et falan. Sonra da diyorsunuz ki gençlerin gazına geldik. Özetle, kimsenin gazına gelmeyin” ifadelerini kullandı.