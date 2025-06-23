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  • Milletvekili Çopuroğlu, 'Koordineli bir çalışma yürütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz'

Milletvekili Çopuroğlu, 'Koordineli bir çalışma yürütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz'

Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'AK Parti teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içerisinde, sahada daha etkili ve koordineli bir çalışma yürütme kararlılığımızı bir kez daha bu kamp ile ortaya koyuyoruz' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu, 'Koordineli bir çalışma yürütme kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz'

AK Parti Genel Merkez tarafından düzenlenen İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı, Ankara Kızılcahamam’da AK Parti Kayseri Milletvekili, Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu ve Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan’ın katılımlarıyla gerçekleştiriliyor.

Kampın başlangıcında açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “Teşkilat yapımızı daha da güçlendirmek, illerdeki saha çalışmalarını değerlendirmek ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi netleştirmek amacıyla düzenlenen program, yoğun katılımla bugün başlıyor ve salı günü sona eriyor. AK Parti teşkilatları olarak birlik ve beraberlik içerisinde, sahada daha etkili ve koordineli bir çalışma yürütme kararlılığımızı bir kez daha bu kamp ile ortaya koyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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