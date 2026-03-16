Milletvekili Çopuroğlu, 'Milletle temas siyasetin en kıymetli yönü'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, gerçekleştirdiği program kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Mahallelerde hane hane gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya gelen Çopuroğlu, ailelerle sohbet ederek Kadir Gecesi’ni tebrik etti.

Ziyaretlerde birlik, dayanışma ve hemşehrilik bağlarının önemine vurgu yapan Çopuroğlu, milletle kurulan doğrudan temasın siyasetin en kıymetli yönlerinden biri olduğunu belirtti. Çopuroğlu ayrıca, “Bu mübarek günlerde tüm hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.