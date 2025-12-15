Milletvekili Çopuroğlu'ndan ana muhalefete: 'İşinize gelince sağır oluyor, gelmeyince bağırıyorsunuz

TBMM’de Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, “CDS primine gelindiğinde anında açıklama yapmak sizin işinizdi fakat prim seviyesi 225’lere gerileyince sizlerden tık yok. Merkez Bankası’nın rezervini sürekli eleştiriyordunuz. Rezerv 186 milyar doları aştığı zaman neden cevap vermiyordunuz? İşinize gelince ‘sağır’, gelmeyince ‘bağır’ yöntemini çok seviyorsunuz” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 Yılı Bütçe Görüşmeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin kredi risk priminin (CDS) son yılların en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken Milletvekili Çopuroğlu, konu üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne eleştiride bulunarak “CDS primine gelindiğinde anında açıklama yapmak sizin işinizdi fakat prim seviyesi 225’lere gerileyince sizlerden tık yok. Belki de bunu atlamış olabilir, takip etmemiş olabilirsiniz fakat sık sık eleştirdiğiniz bütçedeki parayı, Merkez Bankası’ndaki rezervi sık sık dilinize doladığınız dönemlerde sürekli eleştiriyordunuz. Rezerv 186 milyar doları aştığı zaman neden cevap vermiyordunuz? İşinize gelince ‘sağır’, gelmeyince ‘bağır’ yöntemini uygulamayı çok seviyorsunuz. Bence bu yöntemden vazgeçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMÜYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘tasarruf genelgesini’ hatırlatarak kamu harcamalarının bütçe üzerinde oranının yüzde 4,6’dan yüzde 3’e düştüğünü ifade eden Milletvekili Çopuroğlu, şunları kaydetti:

“’Düzelmez’ demiştiniz. Harcamaların bütçe üzerindeki oranı yüzde 4,6'dan 2024 sonu itibarıyla kaça düştü? Hadi bilin bakalım. Bilemezsiniz çünkü dersinize çalışmıyorsunuz. Yalnız açıklamadığınız bir şey daha var onu da uluslararası kredi derecelendirme şirketleri açıklıyor. Öyle bir iki tane de değil, üç tane şirket bir yıl içerisinde arka arkaya açıklama yapıyor ve ‘Böyle giderse 2026 parlak’ diyor. Bunu söylemek size düşmez mi? Bir de 2020 yılında tuttunuz: "Belediyeleri tek tek takip edeceğim" dediniz. Neyi takip ettiniz? Takip ettiğiniz bir şey var mı? Yok. Şimdi işin özeti şu değerli başkanlarım. Bunu söylemek istemezdim ama bazen de lafı gediğine koymak lazım. Bir insan ömrü boyunca konuşurken harcadığı enerjiyle şu bardaktan iki tane su ısıtırmış. Konuşmak herhangi bir enerji harcatmadığı için konuşun konuşabildiğiniz kadarıyla. Eğer konuşarak bir şey yapılsaydı peynir gemisi yürürdü” diye konuştu.