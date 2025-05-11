Milletvekili Çopuroğlu'ndan en yaşlı AK Parti Üyesi Hatice Dulda'ya anneler günü sürprizi

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, AK Parti’nin en yaşlı üyelerinden biri olan Hatice Dulda’yı anneler günü dolayısıyla ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çopuroğlu, anneliğin kutsal bir makam olduğunu vurgulayarak; “Hatice teyzemizin güçlü duruşu, inancı ve vefası bize anneliğin ne kadar yüce bir mertebe olduğunu bir kez daha hatırlattı. Annelerimiz, sevgileriyle sadece aileyi değil, bir milleti de ayakta tutan değerlerdir. Evlatlarını vatan uğruna toprağa vermiş tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, vakur duruşları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların duası ve inancı, bizim en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.