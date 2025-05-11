  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Çopuroğlu'ndan en yaşlı AK Parti Üyesi Hatice Dulda'ya anneler günü sürprizi

Milletvekili Çopuroğlu'ndan en yaşlı AK Parti Üyesi Hatice Dulda'ya anneler günü sürprizi

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, AK Parti'nin en yaşlı üyelerinden biri olan Hatice Dulda'yı anneler günü dolayısıyla ziyaret etti.

Milletvekili Çopuroğlu'ndan en yaşlı AK Parti Üyesi Hatice Dulda'ya anneler günü sürprizi

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, AK Parti’nin en yaşlı üyelerinden biri olan Hatice Dulda’yı anneler günü dolayısıyla ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Çopuroğlu, anneliğin kutsal bir makam olduğunu vurgulayarak; “Hatice teyzemizin güçlü duruşu, inancı ve vefası bize anneliğin ne kadar yüce bir mertebe olduğunu bir kez daha hatırlattı. Annelerimiz, sevgileriyle sadece aileyi değil, bir milleti de ayakta tutan değerlerdir. Evlatlarını vatan uğruna toprağa vermiş tüm şehit annelerimizin ellerinden öpüyor, vakur duruşları önünde saygıyla eğiliyoruz. Onların duası ve inancı, bizim en büyük gücümüzdür” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hürmetçi Sazlığı: Doğayla İç İçe Benzersiz Bir Deneyim
Hürmetçi Sazlığı: Doğayla İç İçe Benzersiz Bir Deneyim
Anneler Günü için bu yıl orkide tercih edildi
Anneler Günü için bu yıl orkide tercih edildi
ÇYDD mensupları kahvaltıda buluştu
ÇYDD mensupları kahvaltıda buluştu
Şehit Annesi Selma Sevim Yıldırım: 'Her şeyi unutsam onu unutamıyorum'
Şehit Annesi Selma Sevim Yıldırım: "Her şeyi unutsam onu unutamıyorum"
Saadet Partisi Kayseri İlçe Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi
Saadet Partisi Kayseri İlçe Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi
Aranan şahıslara yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı
Aranan şahıslara yönelik operasyonda 117 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!