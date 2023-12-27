Milletvekili Çopuroğlu'ndan yeni bir talep daha

Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bina yönetim şirketlerinin çalışma esasları ile alakalı yapılması gereken düzenlemeleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a iletti.

Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önce de yedi emin araçların satışı, jeotermal sera organiza sanayi bölgesi, ticari araç kullananların yaşının 69'a yükseltilmesi, bireysel silahların sınırlandırılması gibi bir çok kamu ve toplum yararına projeleri sorumlu bakanlara iletmiş ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamıştı.