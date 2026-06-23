Milletvekili Çopuroğlu: Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı; il yönetimi, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, il kadın kolları, il gençlik kolları, ilçe kadın kolları ve ilçe gençlik kolları teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya katılan AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, teşkilatın her kademesinde görev alan yol arkadaşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Çopuroğlu, AK Parti’nin en büyük gücünün milletle kurduğu güçlü bağ ve teşkilatlarının fedakar çalışmaları olduğunu belirterek, “Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda; birlik ve beraberlik içerisinde çalışan, milletimizin beklentilerini sahadan alarak hizmet siyasetine dönüştüren teşkilatlarımız en büyük teminatımızdır. Ortak akıl, istişare ve dava bilinciyle yol yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Toplantıda teşkilat çalışmalarının yanı sıra Kayseri’ye kazandırılacak projeler, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler de ele alındı. Karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği programda, güçlü teşkilat yapısının ve birlikte çalışma kültürünün önemine vurgu yapıldı.

İl Danışma Meclisi Toplantısı, birlik ve beraberlik mesajlarıyla tamamlanırken, AK Parti teşkilatlarının millet için üretmeye, çalışmaya ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.