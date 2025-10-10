Milletvekili Çopuroğlu, 'Özgür Bey bizi takip etsin, hayatında çok şey değişir'

OSB Uluslararası Fuar Merkezi’nde 8-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 4’üncü ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı’nda konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AK Parti Milletvekileri’ni takip etmesi gerektiğini vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu, “Özellikle Özgür Bey’e bir tavsiyem var. Bizi takip etsin. Hakikaten hayatında çok şey değişir. AK Parti Milletvekilleri çalışıyor mu çalışmıyor mu bizi takip ederse görür. İkinci tavsiyemiz de; bizler o söylese de söylemese de sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaş bize bunun için oy verdi. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Ama arada bir de hakikaten söylediklerine cevap vermeden edemiyoruz. Allah iyiliğini versin diyoruz. Özgür Bey eczacılık konusunda maharetli mi bilmiyoruz ama, siyaset konusunda çok eleştiriliyor. Haddi aşmamak lazım. Yani herkesi bir çuvala koyup herkesi aynı kritere koyduğun zaman biz de sesimizi çıkartabiliyoruz. Çünkü biz burada sanayicilerle çarşıda, sahada, pazarda ziyaretlerde bulunuyorsak herkesi olduğu gibi tatilde zannetmek ancak kendisi tatildeyse mümkün olabilir. Çünkü ne düşünürseniz onu söylersiniz. Herhalde kendisi çok tatile gidiyor bizi karıştırıyor” şeklinde konuştu.