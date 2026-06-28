Milletvekili Çopuroğlu, “Rekor üstüne rekor”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından Kırsal kalkınma Dev Hizmet IPARD 3 Programı Hibe Sözleşmesi kapsamında Türkiye’deki üreticilere hibe desteğinde bulundu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından en çok destek veren iller sıralamasında Kayseri 265 milyon 639 bin 420 lira 57 kuruş ile Türkiye’de birinci oldu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’nin bu başarısını tebrik ederek, “Rekor üstüne rekor, Hayırlı olsun Kayseri” açıklamalarında bulundu.