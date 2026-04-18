Milletvekili Çopuroğlu, 'Safları sık tuttuğumuz müddetçe başarı da kaçınılmaz oluyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, bugün AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe Başkanları ile bir araya gelerek toplantı yaptı. Yaptığı toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Milletvekili Çopuroğlu, “Biz zaman zaman ilçe başkanlarımızla bir araya geliyoruz. Hatta bugün de Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. İl başkanımız da vardı. İstişare ettik. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Kayseri’de güzel bir toplantı yapıldı; Orta Anadolu Bölge Toplantısı Kayseri’deydi. Yüzden fazla şehir dışından gelen misafirimiz vardı. Farklı mecralarda bunu hafife alanlar, ulusal medyaya taşıyanlar oldu ama burada teşkilatımıza haksızlık etmememiz gerekiyor. Çünkü teşkilatımız canla başla çalıştı, bir eser ortaya koydular. Genel Merkez'de de bununla alakalı geri dönüşlerimiz güzel oldu. Hem onları değerlendirmek hem de kendi içimizde daha önceden il başkanlığından geldiğimiz için 'neler yapabiliriz, hangi faaliyetler içerisinde olabiliriz' sırt sırta verme noktasında bir araya gelip sohbet etme imkanını bizlere sağladıkları için, özellikle davetimize kırmayıp katıldıkları için ilçe başkanlarımıza, özellikle İl Başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Zaten safları sık tuttuğumuz müddetçe gerçekten başarı da kaçınılmaz oluyor. O amaçla toplanmıştık. Tahmin ediyorum bundan sonraki süreçte de öncekinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sık sık bir araya geleceğiz. Biz sadece teşkilatımızla değil toplumun her kesimiyle toplantı yapıyoruz, istişareler yapıyoruz. Hemen hemen hepsinde de bereket gördük, inşallah bu toplantıdan da bereket göreceğiz” ifadelerini kullandı.