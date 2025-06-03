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Milletvekili Çopuroğlu 'Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ticari işletmelere yaptığı ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirterek 'Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz ve Ankara'da ilgili bakanlığımıza iletiyoruz' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu 'Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de ticari işletmeleri ziyaret etmeyi sürdürüyor. Milletvekili Çopuroğlu, esnaf ziyaret sonrası, Kayseri’ye katkıda bulunan herkesin yanında olduğunu belirtti.

Milletvekili Çopuroğlu, yaptığı açıklamada; “Çalışan, çalıştıran, istihdam sağlayan, şehrimize katkı sunan kim varsa, her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sahadayız, dinliyoruz, not alıyoruz ve Ankara’da ilgili bakanlığımıza iletiyoruz“ diye konuştu.

Haber Merkezi

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