Milletvekili Çopuroğlu: 'Sanayicilerimizin gücü, Türkiye'nin gücüdür'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu her hafta salı günü gerçekleştirdiği “Salı Sanayici Günü” buluşmalarına bugün de Kayseri Serbest Bölge’de devam etti. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu, üretimden istihdama, ihracattan yatırım ortamına kadar birçok konuda sanayicilerin görüşlerini dinledi. Milletvekili Çopuroğlu: “Sanayicilerimiz ülkemizin kalkınma yolunda en büyük lokomotiflerinden biridir. Bugün de sanayicilerimizi ziyaret ederek hem sorunlarını yerinde dinledik hem de çözüm önerilerimizi paylaştık. Kayseri sanayisi, çalışkanlığıyla ve üretim gücüyle her zaman Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden biri olmuştur. Bizler de bu potansiyeli daha da güçlendirmek için gayret ediyoruz. Üretim yapan, istihdam oluşturan, ülke ekonomisine katkı sunan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.