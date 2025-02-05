Milletvekili Çopuroğlu: “Sanayicilerimizle kol kola girip, tek tek kapı kapı gezmeye devam edeceğiz ”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, serbest bölge sanayicilerinin taleplerini dile getirerek; “Serbest bölgede faaliyet gösteren sanayicilerimizin kendi içlerinde yaptıkları ticarette kurumlar vergisinin olmaması gerektiği ile alakalı serzenişleri vardı. Bunu ilgili bakanlığa taşıdık. Hazine ve Maliye Bakanlığı, sanayicilerimizin hassasiyetlerini olumlu karşıladı. Önümüzdeki süreçte bunun hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz. Serbest bölge konusunda biraz daha fokuslanmış vaziyetteyiz. Bu konuları istişare etmek hem de geçtiğimiz günlerde yapılan çalışmalar üzerinde biraz konuşmak için bizi davet ettiler Biz de bugün sabah itibarıyla serbest bölgedeki sanayicilerimizle beraber bir araya geldik ve bir araya geldiğimizde farklı bir konumun da hayata geçmesiyle alakalı talepler oldu. Bu talep belki toplumun bir kısmını ilgileniyor ama bir kısmını da çok alakadar etmiyor ama temelde herkesi ilgilendiriyor. Çünkü sanayicilerimizi ilgilendiren ihracatımızı ilgilendiren konuların çözülmesi çözüme ulaşması noktasındaki bir katkıda gayrette de Kayseri kazanacak Türkiye kazanacak. Sorun şu: özellikle dahilde işleme rejimi diye bir hadise var. Nedir bu? Yurt dışına ihraç etmek üzere Türkiye'de işleyip sattığınız ürüne vergisel avantajları var. Ancak eğer bu serbest bölgede değil de yurt içinde farklı bir yerde olursa bu üretici, serbest bölgeden aldığı malın vergilendirilmesi ile alakalı biraz bürokrasiden kaynaklanan bir sıkıntı vardı. Bunu özellikle tartıştık. Bunun çözümü ile alakalı da önümüzdeki günlerde yine sanayicilerimize bir araya geleceğiz. Tabiri caizse; sanayicilerimizle kol kola girip, tek tek kapı kapı gezmeye devam edeceğiz. Sebebi şu; bu şehir bizi Milletvekili olarak seçti gönderdi, bizler de sanayicilerimize elimizden geldiği kadar onların haklı serzenişlerinin yanında olacağız. Bunu başardık şimdi yeni taleplerle yolumuza devam edeceğiz. Sanayicimizin yanındayız. Bunu sadece sözde değil hayata geçirmiş olmaktan da mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.