Milletvekili Çopuroğlu 'Sanayicimizi yalnız bırakmıyoruz'

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu, Yapı Fuarı–Turkeybuild İstanbul’u ziyaret ederek sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

27–30 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve yapı ile inşaat sektörünün en güncel ürünlerini, yeniliklerini ve trendlerini bir araya getiren fuarda incelemelerde bulunan Çopuroğlu, Türkiye’nin üretim gücünü sahada görmenin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.

Kayseri’nin fuardaki güçlü temsiline özellikle dikkat çeken Çopuroğlu, “Kayseri’miz; sanayisi, üretim kabiliyeti ve girişimci ruhuyla bugün de ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugün burada gördüğümüz tablo; istikrarlı büyümenin, emeğin ve alın terinin somut bir yansımasıdır. Kayserili firmalarımız yalnızca üretim yapan değil, aynı zamanda sektöre yön veren ve uluslararası rekabette söz sahibi olan bir konuma ulaşmıştır. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bizler de her zaman olduğu gibi sanayicimizi yalnız bırakmıyor, üretimin ve üreticinin yanında olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret kapsamında fuara katılan firmalar ve sektör temsilcileri de Milletvekili Çopuroğlu’nun standlarını ziyaret etmesinden ve yakından ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Yapı sektörünün Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olduğuna vurgu yapan Çopuroğlu, bu tür uluslararası organizasyonların hem ticari iş birliklerini güçlendirdiğini hem de Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırdığını belirtti.

Çopuroğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Kayseri’mizin üretim gücünü dünyaya tanıtan, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum” diye konuştu.