Milletvekili Çopuroğlu, 'Tarım bundan sonra hem traktörle hem teknolojiyle yapılacak'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Okulda Çiftlik projesi ile ilgili TBMM kürsüsünden açıklamalarda bulundu. Çopuroğlu, “3 gün kadar önce Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı bir çatı protokolü imzalıyorlar. protokolün amacı tüm okullarımızı bahçeye çevirmek. 81 ildeki okullarımızda gençlerimizi tarıma yönlendirmek, tarımı sevdirmek adına bir çalışma yapıyorlar. Fasulye olarak, bazılarında marul, bazılarında çilek olarak karşımıza çıkacak. Yani bu işin mottosu şu: tohum ek, mucizeyi gör. burada gençlerimiz, çocuklarımız bu süreçte tohum ekilirken başlayacak not almaya, satışa kadar bu süreci takip edecekler. Yalnız süreci takip etmekte kalmayacak. bu mahsuller çıkınca ne olacak diyeceksiniz? bu mahsuller çıkınca da ticarete dönmesi, nakte dönmesi için kooperatifler yoluyla bunların satılması sağlanacak. Bir gencin bu süreçte olduğunu, yetiştirdiğinin para ettiğini gördüğü müddetçe bu özellikle milyonlarla ifade edilecek bir büyüklükteki eğitimde belki 100 bin genç çiftçilikte bundan sonraki hayatını devam ettirecek. Tabii zaman zaman gençlerimize diyoruz: "o elindeki telefon var ya onu bırak" işte gençlerimiz artık o telefonu tarım ürünleriyle alakalı, teknolojiyle alakalı kullanmaya devam ettiği müddetçe hem kendisine gelir hem de memlekete katkı verecek” diye konuştu.

‘BAZI İLLERDE SU AKMIYOR HERHALDE BİRKAÇ YILA GELİR’

Milletvekili Çopuroğlu, “Bunlar okullarımızda yapılırken belki içinizden soran olabilir. "ya bu kadar öğretmenlerin bu kadar görevi varken bir de bunu yükleyeceksiniz başlarına" hayır öyle değil. Tarım Bakanlığımızla Milli Eğitim Bakanlığımızın iş birliği dedik. İlçelerimizde, illerimizde bu süreçte tarım müdürlüklerimiz alet, ekipman, materyal ne varsa bu desteği verecek. Bunu da sahada öğrenerek birkaç yıl sonra bu işe olan ilgisi artacak. Yalnız ufak bir problemimiz var. bazı illerde sular akmıyor. Oralarda nasıl yapacağız bilmiyorum. Herhalde onlar birkaç yıla kadar su gelir kanaatini taşıyorum. Onlara da o zaman devam ederiz. Belirtmekte büyük fayda var. 81 ilin 81'inde de olacak bu uygulama. Tarım sadece traktörle mi yapılıyor? artık bundan sonra tarım hem traktörle hem teknolojiyle yapılacak. Gençlere de artık bundan sonraki süreçte "ya niye siz tarıma sıcak bakmıyorsunuz" diyenlere de güzel bir cevap olacak. Hatta ebeveynlere de halk eğitim merkezleri vasıtasıyla bunların eğitimleri verilecek. Kayseri'de bir söz var. benim rahmetlik babam da bunu çok kullanırdı: "oğlum, ekici ol, bilici olma" derdi. inşallah gençlerimiz ekici olacak, bilici olmayacak. İnşallah bu projenin hayata geçtiğini de sular akarsa şayet her ilde göreceğiz” şeklinde konuştu.