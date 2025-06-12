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Milletvekili Çopuroğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliğine yeniden seçildi

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliğine yeniden seçildi. Milletvekili Çopuroğlu, 'Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve şehirlerimizin gelişimi için önemli kararların alındığı bu komisyonda aktif katkı sunmaya devam edeceğim. Şehrimizin sesi olmayı sürdüreceğim' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu, TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliğine yeniden seçildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 28. Dönem Kayseri Milletvekili olarak görevine devam eden AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, daha önceki dönemlerde de komisyon üyeliği görevinde bulunmuştu. Çopuroğlu, Meclis’teki çalışmalarını bu dönemde de İçişleri Komisyonu Üyesi olarak sürdürecek. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Çopuroğlu; “Milletimizin iradesiyle görevimize devam ederken, Meclis’te İçişleri Komisyonu üyeliğine yeniden seçilmekten büyük onur duyuyorum. Ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru ve şehirlerimizin gelişimi için önemli kararların alındığı bu komisyonda aktif katkı sunmaya devam edeceğim. Şehrimizin sesi olmayı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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