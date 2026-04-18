Milletvekili Çopuroğlu, 'Telefonların şarjı kısa gittiği müddetçe kitap okuma oranımız düşüyor'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sun Fuarcılık tarafından KayseRadar medya sponsorluğunda Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Kayseri Kitap Fuarı, 2’inci gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. AK Partki Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kitap Fuarı’nda açıklamalarda bulunarak, “Öncelikle hayırlı olsun. Kitap Fuarı Kayseri’ye yakışıyor. Belki de Türkiye’nin en önemli kitap fuarlarının içerisindeyiz şu anda. Yani yüz binlerce desem herhalde yanıltmış olmam, kitap var. Tabi kitaplar sergileniyor, satışları yapılıyor ama buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir kitap eve gittiği zaman biri bitince diğeri başlasın. Anne okuduysa eşine, çocuğuna versin. Birbirleri arasında tartışsınlar. Akşam otursunlar muhabbete vesile olsun. Ne olur şu telefonların artık şarjı uzun gitsin diyoruz. Şarjı kısa gittiği müddetçe kitap okuma oranımız düşüyor. Peki ne yapmak lazım? Okunan kitapların aile içerisinde tartışılması lazım. Kitaplar alınıp bir yerde bir gün okunacak diye rafa konmak için alınmamalı. O gün bir gün hiç gelmiyor. Onun için açacağız, okuyacağız. Kitabın nesi makbuldür diye sorarsanız sayfaları karalanmış, çeşitli yerleri katlanmış, hatta kısmen de notlar tutmuş kitaplar kıymetli. Bu kitap okuma işi sadece öğrencilerin işi değil, hepimizin işi. Ailede anne baba ‘Aman oğlum kitap oku, aman kızım kitap oku’ diye tavsiyede bulunuyor. Kendi okuması lazım. Okur mu? Okursa iyi olur. Hatta en çok okumamız gerektiği dönemlerden geçiyoruz. Okuduktan sonra da oturup tartışmak, konuşmak, hayatımıza entegre etmek gerekiyor” şeklinde konuştu.