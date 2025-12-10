Milletvekili Çopuroğlu: 'Teröristbaşının affı pazarlık konusu dahi olamaz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin konuşan Milletvekili Çopuroğlu, Türkiye’nin meşakkatli bir döneme girdiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin süreç konusunda kararının net olduğunu vurgulayarak “Süreç içerisinde birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor, süreci mutlaka provoke etmek isteyenler çıkacaktır. Vatandaşımızın da bu süreçte sayın cumhurbaşkanımıza ve sayın Bahçeli’ye güveninin tam olduğunu görebiliyorum. Bu konuda vatandaşlar bizlere de ‘Süreç nasıl olacak? Teröristbaşına af mı gelecek?’ şeklinde sorular soruyor. Böyle bir şey pazarlık konusu dahi olamaz” şeklinde konuştu.