Milletvekili Çopuroğlu , "Türkiye’de belediye başkanlarının neyle uğraştıklarına bakın, bir de Kayseri’deki belediye başkanlarının neyle uğraştıklarına bakın"



Milletvekili Çopuroğlu, vatandaşları İncesu Marina’ya davet ederek, “Biraz önce belediye başkanımız ne dedi, bir bardak su da fırtına kopartıyoruz dedi. Küçük bir alan olarak görmemek lazım, burası normalin üzerinde bir alan ama değerlendirilmiş bir alan. Bir belediye başkanı ne yapabilir diye baktığımızda isterse bir şeyler yapabiliyor. Tüm Türkiye’de belediye başkanlarının neyle uğraştıklarına bakın, bir de Kayseri’deki belediye başkanlarının neyle uğraştıklarına bakın. Neticede belediye başkanımız burayı virane halden almış harika bir atmosfere getirmiş. Burada sadece su sporları değil, insanlar burada gelip burada piknik yapabiliyor ya da muhteşem lezzetleri tadabiliyor. Belediye burada ciddi bir emek veriyor. Mustafa İlmek başkanımıza biz başından beri güveniyorduk, güvenimiz boşa çıkmadı. Ama şunu bilmekte fayda var. Vatandaşlarımız buraya geldiklerinde buradaki yapmış oldukları faaliyetleri, güzellikleri sosyal medyalarından lütfen yayınlasınlar. Çünkü Kayseri dışarıdan bakıldığı zaman böyle turizm faaliyetlerinde olmadığını zanneden çok insan var. Kayserimizi gelip gördüklerinde hakikaten insanlar bir kez daha gelmek üzere şehrimizden ayrılıyorlar. Buradan bir teşekkürü de size yapmak istiyorum. Sizi takip eden önemli bir kitle var. Yüz binler var. Sizlerde bu noktada yapmış olduğunuz paylaşımların buraya muhteşem bir katkısı olacağını düşünüyorum” dedi.