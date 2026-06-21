Milletvekili Çopuroğlu, TYT'ye giren adayları yalnız bırakmadı

Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Şaban Fazlıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giderek TYT’ye katılan öğrencileri ve sınav heyecanını paylaşan velilere destek oldu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milletvekili Çopuroğlu, “Kayseri’nin her yerindeyiz. Şimdi de üniversite sınavına giren kıymetli gençlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.