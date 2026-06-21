  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Çopuroğlu, TYT'ye giren adayları yalnız bırakmadı

Milletvekili Çopuroğlu, TYT'ye giren adayları yalnız bırakmadı

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye katılan öğrencileri ve sınav heyecanını paylaşan velileri yalnız bırakmayarak destek oldu.

Milletvekili Çopuroğlu, TYT'ye giren adayları yalnız bırakmadı

Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. 

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Şaban Fazlıoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giderek TYT’ye katılan öğrencileri ve sınav heyecanını paylaşan velilere destek oldu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Milletvekili Çopuroğlu, “Kayseri’nin her yerindeyiz. Şimdi de üniversite sınavına giren kıymetli gençlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İtfaiye'den yaz mevsimi alarmı: 'Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun'
İtfaiye’den yaz mevsimi alarmı: “Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun”
Toplu ulaşımda bazı hatlarda güzergah ve sefer saatleri güncellendi
Toplu ulaşımda bazı hatlarda güzergah ve sefer saatleri güncellendi
Yeşilhisar'da Heyelan: Sokak Trafiğe Kapatıldı
Yeşilhisar'da Heyelan: Sokak Trafiğe Kapatıldı
Kayserili Muay Thai sporcusu Ayşegül Açık Dünya Şampiyonu Oldu
Kayserili Muay Thai sporcusu Ayşegül Açık Dünya Şampiyonu Oldu
Kayseri'de 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi 1 Gözaltı
Kayseri’de 15 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi; 1 Gözaltı
KAYMEK'in Bin 200 Eserlik Yıl Sonu Sergisi Açıldı
KAYMEK’in Bin 200 Eserlik Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!