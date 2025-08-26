Milletvekili Çopuroğlu, “Ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz”

AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Sayın Şaban Çopuroğlu, “Salı Sanayici Günü” kapsamında üretici ve sanayiciler ile bir araya geldi. Toplantıda lojistik sektörünün ülke ekonomisindeki yeri, istihdama katkısı ve geleceğe dönük hedefleri ele alındı.

Çopuroğlu, Burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Salı günlerini sanayicilerimize, üreticilerimize ve sektör temsilcilerimize ayırıyoruz. Çünkü üretim ve lojistik, ekonomimizin bel kemiğidir. Güçlü bir lojistik altyapı olmadan ihracatımızın artması, şehirlerimizin kalkınması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı vizyonu’ doğrultusunda lojistik alanında da büyük yatırımlar yapılıyor. Bizler de bu alandaki tüm talepleri yakından takip ediyoruz. Bugün de lojistikçilerimizin yanındayız, bundan sonra da hep birlikte ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.”