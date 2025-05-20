  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Çopuroğlu: 'Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız'

Milletvekili Çopuroğlu: 'Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmecilerle bir araya gelerek 'Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız. Sanayimiz güçlendikçe Kayseri'miz de güçleniyor' dedi.

Milletvekili Çopuroğlu: 'Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, her Salı gerçekleştirdiği sanayi buluşmaları kapsamında bugün Organize Sanayi Bölgesi’nde farklı sektörlerden oluşan işletmecilerle bir araya geldi. Ziyarete, OSB’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren sanayiciler de katıldı.

Sanayiciler ile bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Milletvekili Çopuroğlu, üretimin devamlılığı ve iş gücüne katkı sunan işletmelerin önemine dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde, finansa erişim, sektöre yeni katılacak girişimciler için haksız rekabeti engellemeye yönelik ölçütler, iş gücüne erişim ve ihracattaki fiyat rekabetiyle alakalı sorunlara ilişkin başlıklar ele alındı. Ayrıca girdilerdeki farklı KDV oranları ve ihracat süreçlerinde kullanılabilecek yeni iş modelleri üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.
Gerçekleştirilen ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Milletvekili Çopuroğlu, “Her Salı gerçekleştirdiğimiz sanayi buluşmaları çerçevesinde bu hafta da farklı sektörlerden sanayicilerimizi ziyaret ettik. Üreten, istihdam sağlayan her sanayicimizin yanındayız. Sanayimiz güçlendikçe Kayseri’miz de güçleniyor. Görüştüğümüz başlıklarla ilgili süreci yakından takip edeceğiz ve yeniden bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de tek, Türkiye'de örneği yok!
Kayseri'de tek, Türkiye'de örneği yok!
Kayserispor, Bodrumspor maç biletleri bugün satışa çıkıyor
Kayserispor, Bodrumspor maç biletleri bugün satışa çıkıyor
Sümer Yenimahalle'de yeni yaşam alanları için ilk adımlar atıldı
Sümer Yenimahalle’de yeni yaşam alanları için ilk adımlar atıldı
Ak Parti'liler Ülkücü Gençlik 'Turan Buluşması'na Katıldı
Ak Parti'liler Ülkücü Gençlik 'Turan Buluşması'na Katıldı
Konya Yarı Maratonu'nda Kayseri Rüzgarı Esti
Konya Yarı Maratonu'nda Kayseri Rüzgarı Esti
Kayseri'nin Kültür Tarihine Dair Yeni Bir Kaynak: Râşid Efendi Kütüphanesi ve Tarihçesi
Kayseri'nin Kültür Tarihine Dair Yeni Bir Kaynak: Râşid Efendi Kütüphanesi ve Tarihçesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!